Як в Києві нагороджували переможця ЛЧ: яскраве відео

Мадридський "Реал" втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів, встановивши рекорд сучасного турніру. Раніше королівський клуб завойовував Кубок чемпіонів 5 разів поспіль в 1956-1960 роки, три рази поспіль той турнір вигравали "Аякс" і "Баварія".

"Реал" виграв Лігу чемпіонів в четвертий раз за п'ять років і в 13-й раз в історії.

Всі три останні перемоги (2016 2017, 2018) здобуті під керівництвом Зінедіна Зідана.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на урочисту церемонію нагородження переможця.

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Нагадаємо, що вирішальна зустріч найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи завершилася з рахунком 3:1. Ключову роль в перемогу своєї команди вніс Гарет Бейл. Валлієць відзначився дублем, при тому, що перший гол уродженця Кардіффа став справжнім супершедевром.