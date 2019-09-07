Як Україні вийти безпосередньо на Євро-2020: розклади для збірної

Збірнiй України з футболу для того, щоб безпосередньо кваліфікуватися на Євро-2020 необхідно виграти два найближчих матчі з Литвою (7.09 і 11.10) і чекати, як зіграють Португалія і Сербія.

Поточне положення команд (після 4-х турів)

Перед заключними турами (14 жовтня Україна - Португалія і 17 листопада Сербія - Україна) в разі успішних ігор з аутсайдером Литвою у нас буде 16 очок.

Варіант №1. Португалія обігрує Сербію

Теоретична турнірна таблиця після 6 турів:

1. Україна 6 матчів / 16 очок

2. Португалія 5/11

3. Сербія 5/7

4. Люксембург 6/4

5. Литва 6/1

При такому варіанті наша команда на 99% виходить на Євро. Залишитися за бортом українці можуть, лише поступившись Сербії з різницею в 6 і більше м'ячів у Белграді.

Щоб посісти підсумкове перше місце, Україні потрібно або перемагати Португалію вдома 14 жовтня, або зіграти в двох останніх турах два рази внічию.

Варіант №2. Сербія обігрує Португалію (грає внічию)

Теоретична турнірна таблиця після 6 турів:

1. Україна 6 матчів / 16 очок

2. Сербія 5/10

3. Португалія 5/8

4. Люксембург 6/4

5. Литва 6/1

Україна повинна буде зіграти в двох останніх матчах хоча б один раз внічию – або з Португалією вдома, або з Сербією в Белграді. Будь-яка перемога або дві нічиї в цих матчах гарантують нам підсумкове перше місце.

У разі нічиєї між Португалією та Сербією зміниться кількість очок у другої та третьої команд в таблиці. Для нашої збірної розклад не змінюється.

Нагадаємо, що збірна України набрала 6 очок в спарених матчах 7/10 червня. Спершу з рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1: 0) обіграний Люксембург.

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