Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:05
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Як Україні вийти безпосередньо на Євро-2020: розклади для збірної

11.8т Читати матеріал російською

Збірнiй України з футболу для того, щоб безпосередньо кваліфікуватися на Євро-2020 необхідно виграти два найближчих матчі з Литвою (7.09 і 11.10) і чекати, як зіграють Португалія і Сербія.

Поточне положення команд (після 4-х турів)

Як Україні вийти безпосередньо на Євро-2020: розклади для збірної

Перед заключними турами (14 жовтня Україна - Португалія і 17 листопада Сербія - Україна) в разі успішних ігор з аутсайдером Литвою у нас буде 16 очок.

Варіант №1. Португалія обігрує Сербію

Теоретична турнірна таблиця після 6 турів:

1. Україна 6 матчів / 16 очок
2. Португалія 5/11
3. Сербія 5/7
4. Люксембург 6/4
5. Литва 6/1

При такому варіанті наша команда на 99% виходить на Євро. Залишитися за бортом українці можуть, лише поступившись Сербії з різницею в 6 і більше м'ячів у Белграді.

Щоб посісти підсумкове перше місце, Україні потрібно або перемагати Португалію вдома 14 жовтня, або зіграти в двох останніх турах два рази внічию.

Варіант №2. Сербія обігрує Португалію (грає внічию)

Теоретична турнірна таблиця після 6 турів:

1. Україна 6 матчів / 16 очок
2. Сербія 5/10
3. Португалія 5/8
4. Люксембург 6/4
5. Литва 6/1

Україна повинна буде зіграти в двох останніх матчах хоча б один раз внічию – або з Португалією вдома, або з Сербією в Белграді. Будь-яка перемога або дві нічиї в цих матчах гарантують нам підсумкове перше місце.

У разі нічиєї між Португалією та Сербією зміниться кількість очок у другої та третьої команд в таблиці. Для нашої збірної розклад не змінюється.

НОВОСТИ
"Ніяких відмазок": Зінченко відверто висловився про гру збірної

Нагадаємо, що збірна України набрала 6 очок в спарених матчах 7/10 червня. Спершу з рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1: 0) обіграний Люксембург.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Тег
збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel