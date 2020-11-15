Як Україні не вилетіти з еліти Ліги націй: всі розклади перед останнім туром

Збірній України з футболу, щоб не вилетіти з елітного дивізіону Ліги націй, необхідно в заключному, 6-му турі групового етапу не програти команді Швейцарії.

Перемога з будь-яким рахунком або нічия залишить нам прописку в Лізі А.

У разі поразки в Базелі в один м'яч 2:3, 3:4 тощо в України і Швейцарії буде по 6 очок. Наша збірна буде вище завдяки більшій кількості голів на чужому полі.

Всі інші варіанти залишають підопічних Шевченка за межами Ліги А:

Якщо "синьо-жовті" поступляться 0:1, то наша збірна пропустить Швейцарію за рахунок кількості голів на чужому полі в особистих зустрічах, так як у Львові Україна перемогла 2:1, пропустивши м'яч від гостей.

Якщо "синьо-жовті" поступляться з різницею більше, ніж у 1 м'яч, то наша збірна пропустить Швейцарію за рахунок різниці голів в особистих зустрічах

Якщо "синьо-жовті" поступляться 1:2, то в України і Швейцарії буде по 6 очок і повна рівність за всіма показниками в особистих зустрічах. У такому разі буде рахуватися різниця м'ячів у всіх матчах. Перед 6-м туром у наших футболістів після 4-х турів вона становить "-5", у швейцарців "-2". Поразка України погіршить цей показник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 5-го туру Ліги націй Німеччина – Україна завершився з рахунком 3:1. "Синьо-жовті" забили першими, однак потім господарі змогли реалізувати всі свої небезпечні моменти.

Матч 5-го туру Швейцарія – Іспанія закінчився з рахунком 1: 1, водночас Серхіо Рамос не реалізував два пенальті.