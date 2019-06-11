Як Україні безпосередньо вийти на Євро-2020: усі розклади для збірної

Збірній України з футболу для того, щоб безпосередньо кваліфікуватися на Євро-2020 необхідно виграти два найближчі матчі з Литвою і чекати, як зіграють Португалія та Сербія.

Нинішнє положення команд (після 4-х турів)

Перед заключними турами (14 жовтня Україна – Португалія і 17 листопада Сербія – Україна) в разі успішних ігор із аутсайдером Литвою (7 вересня на виїзді – 11 жовтня вдома) у нас буде 16 очок.

Варіант №1. Португалія обігрує Сербію

Турнірна таблиця після 6 турів:

1. Україна 6 матчів/16 очок

2. Португалія 5/11

3. Сербія 5/7

4. Люксембург 6/4

5. Литва 6/1

За такого варіанту наша команда на 99% виходить на Євро. Залишитися за бортом українці можуть лише поступившись Сербії з різницею 6 і більше м'ячів у Белграді.

Щоб посісти підсумкове перше місце, Україні потрібно або перемагати Португалію вдома 14 жовтня, або зіграти в двох останніх турах двічі внічию.

Варіант №2. Сербія обіграє Португалію (грає внічию)

Турнірна таблиця після 6 турів:

1. Україна 6 матчів/16 очок

2. Сербія 5/10

3. Португалія 5/8

4. Люксембург 6/4

5. Литва 6/1

Україна повинна буде зіграти в двох останніх матчах хоча б один раз унічию – або з Португалією вдома, або із Сербією в Белграді. Будь-яка перемога чи дві нічиї в цих матчах гарантують нам підсумкове перше місце.

У разі нічиєї між Португалією та Сербією поміняється кількість очок у другої i третьої команд у таблиці. Для нашої збірної розклад не змінюється.

Нагадаємо, що збірна України набрала 6 очок у спарених матчах 7/10 червня. Спершу з рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1:0) обіграний Люксембург.

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