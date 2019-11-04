"Як у "Реала" з Зіданом?" Ребров розповів про повернення в "Динамо"

Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров розповів, що не розмовляв з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом на тему можливого повернення в київський клуб.

Сергій Ребров twitter.com/alahli_fcen

"У мене нормальні відносини з Ігорем Михайловичем, ми спілкуємося. Повірте, я бажаю "Динамо" тільки удачі, бажаю удачі Олексію Олександровичу (Михайличенку - Ред.), який робить свою роботу якісно, намагається допомогти команді. У розмовах з Ігорем Михайловичем у нас не було нічого про нашу спільну роботу", - сказав Ребров в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Також він навів приклад другого пришестя в "Реал" Зінедіна Зідана, з яким мадридська команда знаходиться в кризі.

"Ви хочете, щоб я повернувся в "Динамо" і з командою було так само, як зараз у "Реала" з Зіданом? Головне, що є хороша робота, де тобі подобається, де ти відчуваєш, що потрібен. Можна працювати скрізь – і в Саудівській Аравії ", – додав 45-річний український тренер.

Нагадаємо, Сергій Ребров очолював "Динамо" з 2014-го по 2017 рік, двічі вигравши УПЛ і вийшовши з командою в плей-офф Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ребров прокоментував успіх збірної України у відборі Євро-2020 і поділився своєю думкою з приводу майбутнього Андрія Шевченка.

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