"Як товариська гра": Суркіс висловився про матч із "Шахтарем"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився думкою про майбутній матч команди проти донецького "Шахтаря", який відбудеться 31 травня.

"Думаю, що взагалі ніякої переваги не буде. Взагалі ніякої! Без глядачів немає підтримки. За напругою матч може бути серйозного рівня, але він буде проходити ніби як товариська гра. Це зрозуміло всім. Я дивлюся матчі чемпіонату Німеччини, і навіть гра між "Баварією" і "Борусією" була схожа на товариську", – заявив Суркіс-молодший в інтерв'ю телеканалам Футбол.

Ігор Суркіс Укрінформ

Відзначимо, що формальними господарями класичного українського дербі стануть футболісти "Шахтаря". Матч пройде на НСК "Олімпійський" у неділю о 17:00 за київським часом. "Гірники" лідирують в чемпіонаті і випереджають динамівців на 13 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому контрольному поєдинку перед поновленням УПЛ "Динамо" впевнено розібралося з "Олімпіком", забивши два голи за дві хвилини.