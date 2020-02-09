Головна Новини
9 лютого • оновлено в 19:05
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Як так можна... Що попало": Морозюк жорстко пройшовся по "Динамо"

2.3т
Читати матеріал російською

Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк заявив, що в столичному клубі відсутня система роботи з футболістами.

На думку півзахисника турецького "Різеспора", він не отримував задоволення від гри у складі "біло-синіх".

Новини
"Динамо" купило гравця російського клубу

Микола Морозюк

Микола Морозюк

ФК "Різеспор"

"Динамо" – це спонтанщина, що попало. Я просто знаю цю команду зсередини. Є хороші гравці, дуже хороша молодь, немає людей, які вміють з ними працювати. Це моя думка. Це дорога в нікуди. Я не хотів грати там, хоча у мене було три роки контракту. Були такі депресняки... Як так в футбол можна грати... Ну не можеш ти грати як робот", – цитує Морозюка "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружині Миколи Морозюка Ірині загрожує в'язниця через виконання гімну України в напівоголеному вигляді.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Микола Морозюк
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
4
Смішно
5
Цікаво
11
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги