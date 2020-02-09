"Як так можна... Що попало": Морозюк жорстко пройшовся по "Динамо"

Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк заявив, що в столичному клубі відсутня система роботи з футболістами.

На думку півзахисника турецького "Різеспора", він не отримував задоволення від гри у складі "біло-синіх".

Микола Морозюк ФК "Різеспор"

"Динамо" – це спонтанщина, що попало. Я просто знаю цю команду зсередини. Є хороші гравці, дуже хороша молодь, немає людей, які вміють з ними працювати. Це моя думка. Це дорога в нікуди. Я не хотів грати там, хоча у мене було три роки контракту. Були такі депресняки... Як так в футбол можна грати... Ну не можеш ти грати як робот", – цитує Морозюка "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружині Миколи Морозюка Ірині загрожує в'язниця через виконання гімну України в напівоголеному вигляді.

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