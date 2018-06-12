"Як шакали": з зірки збірної Бразилії зробили яєчню в Сочі - опубліковано відео

Одного з лідера збірної Бразилії, Коутіньйо, оригінально привітали з 26-м днем ​​народження. На тренуванні в Сочі, суперзірку "Барселони" закидали яйцями і обсипали борошном.

У коментарях під відео фанати не схвалили такої перфоманс, порівнявши одноклубників іменинника з шакалами.

Відзначимо, що підопічні Тiто у вівторок провели першу і відкрите тренування в Сочі на стадіоні "Південь-Спорт". За заняттям пентакампеонів спостерігали кілька тисяч уболівальників на трибунах.

Коутиньо

Коутиньо

Коутиньо

Коутиньо

Коутиньо

Бразильці зіграють на ЧС-2018 в групі Е разом з Сербією, Коста-Рікою і Швейцарією.

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