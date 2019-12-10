Як "Шахтарю" вийти в плей-офф Ліги чемпіонів: всі розклади

Донецький "Шахтар" в середу, 11 грудня, проведе матч заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У 6-му турі підопічні Луїша Каштру в Харкові будуть приймати італійську "Аталанту".

Турнірне становище після 5-го туру

Для того, щоб вийти в 1/8 фіналу "гірникам" досить з будь-яким рахунком здобути перемогу. Успіх на ОСК "Металіст" виведе українську команду в плей-офф з другого місця.

Влаштує чемпіона України і нічия, але за умови, що загребське "Динамо" не зможе вдома обіграти "Манчестер Сіті".

Поразка від "Аталанти" (плюс поразка чи нічия "Динамо"), відправляє "Шахтар" в Лігу Європи.

Найбільш негативний і нереалістичний сценарій - це перемога "Динамо" Загреб над чемпіоном Англії. Тоді "Шахтар" в разі поразки взагалі завершить виступ в єврокубках. Нічия з "Аталантою" дозволить продовжити змагатися в Лізі Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня "гірники" програли англійському "Манчестер Сіті" в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів. Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

У 2-му турі в Італії "гірники" на останніх секундах вирвали перемогу (2:1) у "Аталанти".

Матч 3-го туру "Шахтар" - "Динамо" Загреб завершився з рахунком 2:2. У четвертому турі "Шахтар" в Хорватії програвав 1:3, але зміг врятуватися від поразки.

Гра 5-го туру в гостях з англійським "Манчестер Сіті" сенсаційно завершилася з рахунком 1:1.

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