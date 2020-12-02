Як "Шахтарю" вийти в плей-оф ЛЧ: всі розклади перед останнім туром

"Шахтар" посідає друге місце в групі B після п'яти турів і гарантує собі вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, якщо переможе "Інтер" у виїзному матчі, який відбудеться в середу, 9 грудня.

"Гірники" мають стільки ж очок, скільки й "Реал" (по сім), але перебувають вище завдяки особистим зустрічам. Вони відстають на один пункт від "Боруссії" з Менхенгладбаха і випереджають міланський клуб на два. В останній грі мадридці приймуть на своєму полі німецьку команду.

Існують такі варіанти розвитку подій для підопічних Луїша Каштру в залежності від результатів заключного туру:

"Шахтар" обіграє "Інтер", а "Реал" не програє "Боруссії" М – перше місце в групі (якщо німці перемагають, то друге) і вихід у плей-оф ЛЧ;

"Шахтар" грає внічию з "Інтером", а "Реал" не виграє – друге місце;

"Шахтар" грає внічию з "Інтером", а "Реал" перемагає – третє місце і вихід в Лігу Європи;

"Шахтар" програє "Інтеру", а "Реал" зазнає поразки – третє місце і Ліга Європи;

"Шахтар" програє "Інтеру", а "Реал" не програє – четверте місце і виліт з єврокубків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятому турі "гірники" сенсаційно повторно обіграли мадридський клуб з рахунком 2:0.