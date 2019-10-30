Як Росія купила ЧС-2018: опубліковані докази, що шокують

У мережі опублікована переписка, яка свідчить про можливий підкуп Росією членів ФІФА з метою отримати право приймати чемпіонат світу 2018 року.

Телеграм-канал Black Mirror показав, зокрема, датований 15 березням 2010 року лист заступника гендиректора оргкомітету "Росія-2018" Олександра Джорджадзе, до якого надавалося досьє на кожного члена виконкому ФІФА.

Файл, який містився в розсилці, включав особисту інформацію про членів виконкому ФІФА й можливі методи впливу на них, щоб досягти прихильності перед вибором країни-господарки ЧС.

Володимир Путін і Джозеф Блаттер

Так, у документі стверджується, що голос Франца Бекенбауера можна отримати за "щедру винагороду консультаційних послуг" його радника, що оцінюється в 3 млн євро і ще 1,5 млн євро в разі перемоги російської заявки.

Досягти прихильності Мішеля Платіні можна через "вплив на потужних комерційних партнерів УЄФА". Джозеф Блаттер піддається впливу через його племінника, компанія якого володіє телевізійними правами ФІФА. Голос британця Джеффа Томпсона можна отримати за цінні подарунки його дружині, а вийти на американця Чака Блейзера – через Романа Абрамовича. Голоси інших членів виконкому ФІФА пропонується отримати простим підкупом, в деяких випадках – прямим.

В іншому листі робиться акцент на тому, що "необхідно встановити контакт з довіреними особами членів виконкому, а також визначити в російській бізнес-еліті осіб, чиї комерційні інтереси перетинаються з їхніми інтересами, оскільки деякі з них є великими бізнесменами".

Нагадаємо, 21 чемпіонат світу з футболу відбувався в Росії з 14 червня до 15 липня 2018 року. Кубок світу виграла збірна Франції, яка обіграла у фіналі команду Хорватії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росію звинуватили в підкупі суперників на ЧС-2018.

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