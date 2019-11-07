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7 листопада • оновлено в 10:53
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Як П'ятов заробив пенальті для "Шахтаря" на останній хвилині матчу з "Динамо" Загреб: відеофакт

2.2т Читати матеріал російською

Воротар донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов став одним із головних героїв матчу четвертого туру Ліги чемпіонів, в якому "гірники" грали на виїзді із загребським "Динамо".

Чемпіони України до 90 хвилини поступалися двома м'ячами, але здійснили подвиг, зрівнявши рахунок у компенсований час – 3:3. Ключовим і найбільш драматичним моментом гри став епізод на п'ятій компенсованій хвилині.

Андрій Пятов

Андрій Пятов

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П'ятов пішов до штрафного майданчика суперника на подачу стандарту і під час боротьби за позицію був узятий в "коробочку" захисниками хорватської команди. Арбітр матчу Фелікс Брих після перегляду відеоповтору вказав на 11-метрову позначку, а бразилець "гірників" Тете реалізував пенальті.

Вашій увазі відео драматичного моменту на стадіоні "Максимір".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про засмучення після камбека в матчі з "Динамо" Загреб.

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Теми
Шахтар – Динамо Загреб Ліга чемпіонів
Особа
Андрій Пятов
Місце
Хорватія Загреб
Теги
ФК Шахтар Динамо Загреб
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