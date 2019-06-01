Як пройшов фінал Ліги чемпіонів: яскравий фоторепортаж

У Європі завершився черговий сезон в найпрестижнішому клубному футбольному турнірі континенту. У фінальному матчі Ліги чемпіонів зустрілися англійські "Ліверпуль" і "Тоттенхем".
OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль, який пройшов в столиці Іспанії і завершився з рахунком 0:2.
Пропонуємо вам насолодитися кращими кадрами гри в Мадриді і урочистою церемонією нагородження переможця.
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Тоттенхем - Ліверпуль
Нагадаємо, що 29 травня відбувся фінал Ліги Європи, який встановив кілька рекордів.
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