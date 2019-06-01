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Як пройшов фінал Ліги чемпіонів: яскравий фоторепортаж

Як пройшов фінал Ліги чемпіонів: яскравий фоторепортаж
Грандіозний матч відбувся в Мадриді
594Читати матеріал російською

У Європі завершився черговий сезон в найпрестижнішому клубному футбольному турнірі континенту. У фінальному матчі Ліги чемпіонів зустрілися англійські "Ліверпуль" і "Тоттенхем".

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль, який пройшов в столиці Іспанії і завершився з рахунком 0:2.

Пропонуємо вам насолодитися кращими кадрами гри в Мадриді і урочистою церемонією нагородження переможця.

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

Тоттенхем - Ліверпуль

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
ІспаніяМадрид
Теги
ФК ЛіверпульТоттенхем Хотспур
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