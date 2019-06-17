"Як посміховисько": Тотті різко висловився через прихід Фонсеки до "Роми"

Легендарний Франческо Тотті жорстко висловився про прихід до "Роми" нового тренера Паулу Фонсеки.

За словами "Імператора", керівництво "вовків" не радилося з ним при призначенні. Екс-директор римлян відзначив силу португальського фахівця, але виступив проти його роботи в столиці Італії.

Франческо Тотті

"Я вирішив не летіти до Лондона на зустріч з Фонсекою. По-перше, представники клубу попередили мене про цей захід тільки за два дні. По-друге, вони вибрали тренера, не порадившись зі мною. Ось уявіть: я дзвоню Антоніо Конте, а він мені розповідає, що "Рома" домовилася з Фонсекою. Я виглядав, як посміховисько. Немає сумнівів, що Фонсека – сильний тренер. Ввін добре зарекомендував себе в "Шахтарі". Але зараз в клубі жахлива атмосфера, він не повинен був сюди приїжджати", – цитує Тотті Sport Mediaset.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 17 червня, Франческо Тотті подав у відставку з поста технічного директора "Роми" через розбіжності керівництва клубу. У структурі "вовків" легендарний футболіст перебував 30 років – з 1989 року.

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