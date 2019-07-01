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"Як огірки в теплиці": в Білорусі жорстко відповіли росіянам через "об'єднаний чемпіонат"

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Головний тренер білоруського БАТЕ Олексій Бага виступив категорично проти об'єднання з Російською футбольною Прем'єр-лігою.

На думку наставника найтитулованішого клубу країни, участь команд з Білорусі в російській першості нічого не дасть.

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Олексій Бага

Олексій Бага

ФК БАТЕ

"Мета цього потрапляння до російської прем'єр-ліги? Що ми переслідуємо, туди увійшовши? Багато чую: набратися досвіду. Добре. Витратили два кілограми грошей, набрали досвід, зайняли місце, яке не дозволяє грати в єврокубках, повернулися додому після 30-го туру. Де тепер нам досвід цей застосовувати? Ми станемо зростати, як огірки в теплиці. БАТЕ, обігруючи "Арсенал", "Баварію", ПАОК, отримує досвід хоч греблю гати. І ми самі формуємо свій бюджет, не просимо і не ходимо з простягнутою рукою. Ось моя думка", – цитує Багу "Пресбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівники Російського футбольного союзу мають намір запросити у чемпіонат РФ кращі клуби з країн колишнього СРСР.

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Тема
чемпіонат Росії
Місце
БілорусьБорисов
Тег
ФК БАТЕ
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