Як обдурити рефері та Фонсеку: 5 оскарів 12 туру УПЛ

Після перерви в чемпіонаті на матчі збірних українські клуби явно підзарядилися бажанням і настроєм вдало продовжити сезон. Але емоції вилилися не стільки в гру, скільки в боротьбу і дисципліну - майже в кожній грі було видалення (а то і два за матч) та несподіване помилкове рішення. А в матчі "Шахтар" - "Десна" взагалі трапився дикий казус...

"Шахтар" ледь не втрачає очки, "Маріуполь" і "Зоря" розігрують трилер, а фанати "Олімпіка" (вони є, так) висунули звинувачення своєму ж гравцеві - OBOZREVATEL виділяє найяскравіші і знакові моменти 12 туру УПЛ.

Герой туру: Андрій Борячук ("Маріуполь")

Робота форварда - забивати голи, і саме цим у звичайному стилі відзначився нападник "Маріуполя" Андрій Борячук у матчі з "Зорею". Але тут Борячука все ж варто виділити окремо - форвард не просто епізодично зробив два м'ячі "раз на три роки", а був лідером атаки та одним із кращих у команді, ставши ключовим елементом голів маріупольців (та й усієї перемоги в цілому).

Борячук чимало йшов до того, щоб вийти на перші ролі в "Маріуполі" і стати основним. Часом співпраця Андрія і "Маріуполя" заходила в тупиковий стан, але в підсумку форвард зумів перебороти всі мінуси та домігся бажаного прогресу. Тепер він без проблем робить дубль у ворота однієї з кращих команд України та виводить команду на 5 місце УПЛ.

Невдаха туру: арбітр Сергій Бойко

Феноменальний прецедент створив рефері Сергій Бойко в матчі "Шахтар" - "Десна". У другому таймі після фолу Луки Коберідзе суддя показав грузину другу жовту картку, в результаті видаливши його з поля. Але гравці "Десни" тут же кинулися до арбітра і стали старанно щось доводити. У підсумку Бойко... скасував картку Коберідзе і показав її іншому гравцеві чернігівців Антону Браткову. "Десна" уникла видалення, гра продовжилася.

Здавалося б, бувають і такі помилки у рефері, людський фактор. Але пізніше численні повтори показали, що Бойко крім того, що грубо помилився, так ще істотно розгубився і допустив, щоб гравці "Десни" обдурили його.

Чернігівці за допомогою тиску зуміли переконати Бойка, що порушував правила не Коберідзе, а Братков, уникнувши червоної картки для грузина. Хоча на відео видно, що в підкат ішов і порушував саме Коберідзе. Але Бойко елементарно розгубився, звернувся за допомогою до бічних суддів та ухвалив максимально невірне рішення.

Що цікаво, через пару хвилин Бойко видалив (вельми справедливо) вже гравця "Шахтаря", що спричинило за собою чергову хвилю "динамо-шахтарівського" протистояння. Пауло Фонсека вже встиг знайти слід тиску на рефері та поскаржитися на кваліфікацію українських арбітрів. А в цілому в українському футболі вже задалися питанням "Чи варто допускати київських арбітрів до обслуговування матчів "Шахтаря", і навпаки?" (Бойко - родом із Київської обл.).

Гол туру: Артем Громов ("Зоря") - "Маріуполь"

У тому ж матчі "Шахтаря" та "Десни" вирішальний гол був забитий прекрасним ударом зі штрафного бразильця Майкона. І на момент матчу здавалося, що він і стане голом туру.

Але ні. У наступних матчах туру у Громова з "Зорі" вдався удар ще кращий - у дотик із льоту прямо під поперечину.

Ключовий момент туру: "Зоря" випадає з першої шістки

"Зоря" провела видовищний, але негідний гарного результату для себе матч. Команда Юрія Вернидуба вже до перерви "горіла" 0:2, не забила пенальті, а свої голи оформила вже в кінці матчу за рахунку 0:3...

facebook.com/mariupolfc

Це був явно не день "Зорі", але це не виправдання луганчанам. "Зоря" в деякій мірі втратила себе - гра у команди є, але не використовується ефективно, футболісти допускають багато помилок і втратили впевненість. "Зоря" часом навіть не виглядає злагодженою командою, що ніяк не дозволяє їй проходити різні труднощі та тримати удар.

У команди вже серія з 5 матчів без перемог (3 нічиї і 2 поразки), а за останні 11 матчів (включаючи кваліфікацію ЛЄ) - лише одна перемога. При цьому видно, що на матчі з "Динамо", "Шахтарем" або єврокубки "Зоря" може зібратися і видати відмінний футбол. А ось в УПЛ із "Десною", "Львовом" або "Маріуполем" у луганчан починають з'являтися проблеми...

Картина туру: фанати "Олімпіка" звинуватили в сепаратизмі свого ж гравця

У це важко повірити, але так і є - нечисленні фани "Олімпіка" прямо повісили ярлик "сепар" на півзахисника команди Олексія Гая. Хавбек тільки недавно приєднався до команди, і вболівальники одразу згадали йому колишні "грішки" - відмова в 2014-му перед матчем одягати футболку на підтримку воїнів АТО і подальший перехід у російську "Кубань".

tribuna.com

У підсумку на матчі з "Чорноморцем" фанати вивісили вищевказані листівки, а самі відзначилися кількома кричалками на адресу футболіста.

Очевидці матчу відзначають, що сам Гай ніяк не відреагував на таку акцію, а після гри тільки поплескав фан-сектору "Олімпіка", дякуючи за підтримку команди разом з іншими партнерами.