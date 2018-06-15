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"Як на похоронах": капітан збірної Іспанії розпсихувався перед стартом на ЧС-2018

2.8тЧитати новину російською

Капітан збірної Іспанії з футболу Серхіо Рамос обурився відставкою головного тренера команди Хулена Хулен Лопетегі. Захисник мадридського "Реала" зчепився з президентом національної федерації, а після цього назвав гнітючої атмосферу в таборі "фурії рохі".

"Таке відчуття, що ми начебто на похоронах, але насправді ми на чемпіонаті світу - це прекрасна подія. Нам потрібно якомога швидше рухатися вперед. Хулен Лопетегі був частиною нашої команди, він допоміг нам пройти кваліфікацію. Але я думаю, що збірна Іспанії важливіша особистих інтересів. Я, як капітан, був проінформований про цю ситуацію, але рішення приймають зовсім інші люди", - цитує Рамоса Чемпионат.com з посиланням на Mirror.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, новим головним тренер збірної Іспанії з футболу за добу до старту ЧС-2018 був призначений легендарний футболіст "Реала".

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Особи
Серхіо РамосХулен Лопетегi
Об'єкт
збірна Іспанії з футболу
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