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"Як можна?!" Відомий український коментатор відмовився від ЧС-2018

1.5тЧитати новину російською

Відомий український коментатор Денис Босянок категорично відкинув можливість роботи на телеканалі "Інтер" під час чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії. За словами журналіста, він не уявляє собі, що погодиться на такі умови.

"Я скоріше піду закривати канал " нтер", ніж там працювати. Не розумію, як може працювати канал з антиукраїнською позицією в такий час", - наводить слова Босянка SportArena.

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За даними джерела, Босянок не єдиний коментатор, який вже відмовився співпрацювати з каналом "Інтер". Не працюватимуть на матчах чемпіонату світу і співробітники телеканалів "Футбол 1/2", яким це забороняє трудовий договір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матчі чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії будуть транслювати одразу два українські телеканали.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Об'єкт
телеканал Інтер
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