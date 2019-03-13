Як "Манчестер Сіті" Зінченка знищив "Шальке" Коноплянки: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Англійський клуб "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромив німецький "Шальке" (0:7).

"Манчестер Сіті" - "Шальке" Manchester City

З перших хвилин на поле в "Манчестер Сіті" з'явився Олександр Зінченко, а у "Шальке" - Євген Коноплянка.

Серхіо Агуеро на 35-й хвилині забив перший м'яч з 11-метрової позначки, а через три хвилини оформив дубль. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відеоогляд матчу.

"Манчестер Сіті" Англія – "Шальке" Німеччина 7:0 (3:0, 4:0)

Голи: 1:0 – 35, пенальті Агуеро, 2:0 – 38 Агуеро, 3:0 – 42 Сані, 4:0 – 56 Стерлінг, 5:0 – 71 Бернарду Сілва, 6:0 – 78 Фоден, 7:0 – 84 Габріел Жезус.

"Манчестер Сіті" – Едерсон, Данило, Лапорт (Делфі, 72), Уокер, Зінченко, Гюндоган, Сільва (Фоден, 64), Стерлінг, Бернарду Сілва, Сані, Агуеро (Габріел Жезус, 64).

"Шальке" – Ферманн, Сані, Стамбулі, Брума, Коноплянка, Оципка, Сердар, Набіль Бенталєб, Маккенна (Мендільо, 74), Емболо (Скрібскі, 69), Бюргшталлер (Тойхерт, 79).

Попередження: Брума (33), Данило (48), Зінченко (69).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в паралельному матч "Ювентус" вирвав фантастичну перемогу над "Атлетіко" (3:0), а Кріштіану Роналду підірвав інтернет своїм жестом під час святкування гола.

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