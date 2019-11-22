Головна Новини
22 листопада • оновлено в 13:57
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Який хоч вигляд має це чудо?" Ексфутболісти збірної Росії образили українського футболіста

3.4т
Читати матеріал російською

Колишній капітан пітерського "Зеніту" Владислав Радімов залишився незадоволений словами гравця збірної України Романа Яремчука про бажання зустрітися з Росією у фіналі Євро-2020.

"Це чудо коли-небудь вгамується? Який хоч воно має вигляд?" – написав Радімов у своєму акаунті у Twitter.

Владислав Радімов

Владислав Радімов

Вести

У коментарях йому відповів колишній голкіпер московського "Локомотива" Руслан Нігматуллін, закликавши не звертати на Яремчука увагу.

"А нафіг він потрібен взагалі. Не потрібно пресі реагувати на м*даків", – написав ексворотар москвичів.

Новини
Випередив Роналду: форвард збірної України здивував супердосягненням

Нагадаємо, що на Євро-2020 Росія та Україна не зможуть зіграти між собою раніше за півфінальну стадію турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Яремчук відмітився черговим голом за "Гент" у чемпіонаті Бельгії.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Особа
Роман Яремчук
Теги
Збірна України з футболу збірна Росії з футболу
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
25
26
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
Кусок старого говна, а сообразил из себя неизвестно что
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Рагулич Рагуль,радимову больше чем 23 года.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Валевич Борис, ему всего 23
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Посмотри на свое ебло Чудо пропившое.а потом свое ебло откривай
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Lyakhov Yuri, твой вонючий висер чертило позорное никому не интересно...залезь под шконку и втихаря повторяй мантру (я главний петух путина)...авось доплата га счет придет в ввиде оплеухи по ушам!!! Ти чертила вообще страх потерял и рамси попутал...а то допиздишся вальтом бубновим сделаю по блату...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Ибрагимов Золтан, Все петухи на твоей пальме собрались. Так что не рыпайся, а то упадёшь, хвост сломаешь.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Что єто за Петух гамбурский ебло открил...первий раз слишу про такого фуйболиста петуха
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги