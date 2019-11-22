"Який хоч вигляд має це чудо?" Ексфутболісти збірної Росії образили українського футболіста

Колишній капітан пітерського "Зеніту" Владислав Радімов залишився незадоволений словами гравця збірної України Романа Яремчука про бажання зустрітися з Росією у фіналі Євро-2020.

"Це чудо коли-небудь вгамується? Який хоч воно має вигляд?" – написав Радімов у своєму акаунті у Twitter.

Владислав Радімов Вести

Це чудо колись нидь вгамується? Як хоч воно виглядає то? pic.twitter.com/Pl5qD3DZKf - Владислав Радімов (@ radimov02) 19 листопада 2019 р

У коментарях йому відповів колишній голкіпер московського "Локомотива" Руслан Нігматуллін, закликавши не звертати на Яремчука увагу.

"А нафіг він потрібен взагалі. Не потрібно пресі реагувати на м*даків", – написав ексворотар москвичів.

Нагадаємо, що на Євро-2020 Росія та Україна не зможуть зіграти між собою раніше за півфінальну стадію турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Яремчук відмітився черговим голом за "Гент" у чемпіонаті Бельгії.

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