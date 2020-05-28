Як футбольні клуби заробляють на Matchday: приклад "Динамо" Мілевського

В рамках освітнього проекту PM Education експерти Sports Talk Club докладно розповіли про те, чому важливо залучати на стадіон сімейну аудиторію, скільки грошей на цьому можна заробити і як мінімізувати витрати.

За кілька років відвідуваність матчів білоруського футбольного клубу "Динамо" (Брест) зросли з 1700 до 8500 осіб. За словами екс-генерального менеджера команди Максима Краснобаева, це багато в чому відбулося завдяки послідовній роботі клубу з уболівальниками і розширенню аудиторію шляхом проведення свят на стадіоні перед кожним матчем.

"В останній рік на кожному матчі ми отримували прядка $ 20 000 чистого прибутку. При тому що над Matchday працювало 6-8 штатних співробітників і до 30 осіб залученого персоналу. Кілька тисяч глядачів приходили на стадіон за кілька годин до гри, завдяки чому клуб заробляв не тільки під час матчу, а й протягом усього дня.

Дуже важливо проінформувати вболівальників про те, що у вас буде відбуватися. Забезпечити їх гарячою їжею і холодним пивом, встановити фотозони, щоб глядачі ділилися яскравими і красивими фотографіями з вашого матчу. Matchday - це прекрасна можливість не тільки залучити нову аудиторію на гру, але і підвищити лояльність глядачів", - зазначив Максим Краснобаев.

"Я з командою довго аналізував поведінку американського вболівальника, - поділився своїм досвідом керівник агентства Sportlab і організатор Z-Games Максим Карпій. - Нам багато чому варто повчитися у них з точки зору організації дозвілля. Якщо ви запрошуєте на стадіон не тільки фанатів, а й сімейну аудиторію, то таким чином ви відразу підвищуєте відвідуваність на 40-50%. Крім того, у вас з'являється можливість працювати зі спонсорами з нових категорій: кому цікаві діти і дівчата.

Для того, щоб спортивна подія окупалася і приносила прибуток, вона повинна проходити не менше 5-6 годин. Тоді у людини є можливість спокійно випити пива, поїсти, придбати атрибутику. поспілкуватися з друзями і повноцінно відпочити. Сам матч - це лише один з елементів розваги".

"Я впевнений, що спорт без уболівальників неможливий. Команди грають для глядачів, а завдання клубів докласти максимум зусиль, щоб повернути їх на трибуни після скасування карантину. Бренд Parimatch продовжує освітній проект PM Education і сподівається, що українське спортивне співтовариство зробить все можливе, щоб знову завоювати любов і довіру вболівальників", - зазначив представник Parimatch Вадим Місюра.

Повна версія Sports Talk Club "Matchday. Як повернути уболівальників? " доступна за посиланням: https://youtu.be/oHDjmPoo2PM