Як фанати ображали Тайсона: в мережу потрапило резонансне відео з трибун

У мережі виклали відео зі скандальними епізодами, що відбулися під час поєдинку "Шахтар" – "Динамо" в Харкові.
Тайсон у матчі "Шахтар" - "Динамо"
ФК "Шахтар"
Запис зроблено з гостьового сектора стадіону "Металіст". На кадрах видно, як фанати киян ображають футболістів "Шахтаря". Можна також почути імітацію звуків мавп і скандування "А ну-ка давай-ка у***ай звідси".
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Матч був припинений на деякий час через расистські кричалки з боку ультрас киян в бік футболістів "гірників". Арбітр перервав гру на три хвилини, повівши команди з поля. Перед зупинкою зустрічі Тайсон, який не витримав образ, показав уболівальникам у відповідь середній палець і вибив м'яч на трибуни, за що після відновлення гри отримав червону картку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" на своєму офіційному сайті опублікувало заяву, в якому закликало розслідувати інцидент.
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