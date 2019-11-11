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11 листопада • оновлено в 12:21
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Як фанати ображали Тайсона: в мережу потрапило резонансне відео з трибун

2.1т Читати матеріал російською

У мережі виклали відео зі скандальними епізодами, що відбулися під час поєдинку "Шахтар" – "Динамо" в Харкові.

Тайсон у матчі "Шахтар" - "Динамо"

Тайсон у матчі "Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

Запис зроблено з гостьового сектора стадіону "Металіст". На кадрах видно, як фанати киян ображають футболістів "Шахтаря". Можна також почути імітацію звуків мавп і скандування "А ну-ка давай-ка у***ай звідси".

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Матч був припинений на деякий час через расистські кричалки з боку ультрас киян в бік футболістів "гірників". Арбітр перервав гру на три хвилини, повівши команди з поля. Перед зупинкою зустрічі Тайсон, який не витримав образ, показав уболівальникам у відповідь середній палець і вибив м'яч на трибуни, за що після відновлення гри отримав червону картку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" на своєму офіційному сайті опублікувало заяву, в якому закликало розслідувати інцидент.

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Тема
Динамо - Шахтар
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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