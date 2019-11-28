Як "Динамо" вийти у плей-оф Ліги Європи: всі розклади

Київське "Динамо", програвши у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи шведському "Мальме", дуже сильно погіршило свої шанси на вихід у плей-оф.

Положення у групі після 5-го туру

Для того, щоб посісти друге місце у групі B і приєднатися до 32 кращих команд у наступному етапі, необхідне виконання кількох умов.

У 6-му турі 12 грудня обов'язковою є перемога "Динамо" над швейцарським "Лугано" у Києві.

Крім того, необхідно, щоб "Мальме" програв у гостьовому поєдинку проти "Копенгагена".

У випадки нічиєї з данцями у шведів і киян буде однакова кількість очок, але за рахунок кращого результату в особистих зустрічах (1:0 вдома і 3:4 на виїзді) "Динамо" перебуватиме на рядок вище.

У разі поразки "Копенгагена" "Мальме" з 11 очками займає 1-й рядок. У данців і українців буде по 9 очок, обидва очних матчі (і у Києві, і в Копенгагені) завершилися з однаковим рахунком, тому тут в силу вступатимуть додаткові параметри. Вони залежатимуть від того, з яким рахунком програє "Копенгаген" "Мальме", і з яким виграє "Динамо" у "Лугано".

Як повідомляв OBOZREVATEL, спарені поєдинки 3-го і 4-го турів проти "Копенгагена" кияни звели внічию. 24 жовтня в Україні - 1:1, і 7 листопада в Данії також 1:1.

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