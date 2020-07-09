Як "Динамо" святкувало перемогу в Кубку України: фото і відео нагородження

Михайло Морозов Футбол 10:39, 9.07.2020 Оновлено: 10:41, 9.07.2020

Київське "Динамо" здобуло перемогу в драматичному фіналі Кубка України проти "Ворскли", вигравши у полтавчан в серії післяматчевих пенальті.

Поєдинок проходив в умовах високої напруги, а виграний трофей став для більшості гравців столичного клубу першим у кар'єрі, тому молода команда Олексія Михайличенка емоційно відсвяткувала свою перемогу.

Фотографії з нагородження київського "Динамо" - володаря Кубка України 2019/20
Офіційний сайт ФК "Динамо" Київ
Фотографії з нагородження київського "Динамо" - володаря Кубка України 2019/20
Офіційний сайт ФК "Динамо" Київ
Фотографії з нагородження київського "Динамо" - володаря Кубка України 2019/20
Офіційний сайт ФК "Динамо" Київ

Пропонуємо вашій увазі також відео святкування перемоги з роздягальні "Динамо".

Нагадаємо, що "Ворскла" відкрила рахунок на 11-й хвилині матчу, але киянам вдалося відігратися вже на 28-й. В основний і додатковий час командам більше забити не вдалося, тому переможець визначався в серії пенальті, яка залишилася за "Динамо" – 8:7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підопічні Олексія Михайличенка вибороли 12-й Кубок країни, зрівнявшись з донецьким "Шахтарем" за кількістю трофеїв в незалежній Україні.

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