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"Я завжди говорив": Шовковський висловився про матч збірної України в Люксембурзі

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Легендарний голкіпер "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський вважає, що наша національна команда заслужила на такий фартовий результат в матчі з Люксембургом.

"Я завжди говорив і буду повторювати знову і знову. Везіння теж потрібно заслужити. А потім ще й обов'язково відпрацювати! Відпрацюємо! Обов'язково відпрацюємо!", - написав СаШо у себе в Facebook.

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"Шевченко рідкісний везунчик": соцмережі бурхливо відреагували на перемогу збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 збірна України здобула неймовірну гостьову перемогу над Люксембургом (2:1). Успіх нашій команді приніс автогол суперника на 92-й хвилині.

Пізніше Шевченко прокоментував цей результат, віддавши належне футболістам держави-карлика.

Нагадаємо, що головні конкуренти України в групі B Португалія і Сербія зіграли на користь нашої команди, розписавши нічию.

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Теми
Євро-2020Люксембург - Україна
Особа
Олександр Шовковський
Місце
Люксембург
Теги
збірна України з футболузбірна Люксембургу з футболу
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