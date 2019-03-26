"Я завжди говорив": Шовковський висловився про матч збірної України в Люксембурзі

Легендарний голкіпер "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський вважає, що наша національна команда заслужила на такий фартовий результат в матчі з Люксембургом.
"Я завжди говорив і буду повторювати знову і знову. Везіння теж потрібно заслужити. А потім ще й обов'язково відпрацювати! Відпрацюємо! Обов'язково відпрацюємо!", - написав СаШо у себе в Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 збірна України здобула неймовірну гостьову перемогу над Люксембургом (2:1). Успіх нашій команді приніс автогол суперника на 92-й хвилині.
Пізніше Шевченко прокоментував цей результат, віддавши належне футболістам держави-карлика.
Нагадаємо, що головні конкуренти України в групі B Португалія і Сербія зіграли на користь нашої команди, розписавши нічию.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".