Я залишаюся легендою "Шахтаря", – Луческу

Мірча Луческу заявив, що він все ще залишається легендою донецького "Шахтаря", і ще раз пояснив, чому прийняв пропозицію київського "Динамо".

"Мені потрібно було повернутися до роботи на полі та поділитися своїми емоціями з молодими гравцями, які живуть футболом. Як казав Шекспір: "Перш, ніж померти, живи!" Тому я й прийняв таке рішення. Я залишаюся легендою для "Шахтаря", але мені необхідно було знову відчути атмосферу футболу, адже вона прекрасна. Мене не хвилювали гроші або контракт в цій ситуації. Крім того, я є відмінним прикладом для людей мого віку", – заявив Луческу в інтерв'ю виданню PassioneInter.

Нагадаємо, що румунський фахівець тренував "Шахтар" протягом 12 років з 2004 по 2016 рік. За цей час він виграв вісім чемпіонатів України, шість Кубків, сім Суперкубків країни та Кубок УЄФА 2008/09.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "гірники" передумали відкривати пам'ятник Луческу після його переходу в київське "Динамо".