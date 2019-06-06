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"Я в шоці!" Зозулю обурила позиція Шевченка

2.7тЧитати матеріал російською

Нападаючий іспанського "Альбасете" Роман Зозуля зізнався, що не розуміє причин, через які головний тренер збірної України Андрій Шевченко не викликає його в національну команду.

За словами футболіста, наставник "жовто-синіх" радив йому залишитися в Іспанії, щоб отримати практику й повернутися в збірну.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

twitter.com/albacetebpsad

"Він сказав, що Сегунда вдвічі сильніша за УПЛ. І якщо хоч декілька матчів зіграю в "Райо", то одразу потраплю до збірної. Коли переходив в "Альбасете", була схожа розмова. Але жодного разу ніхто з тренерського штабу збірної не був на моїх матчах, хоча один із тренерів живе в Мадриді. Я був у шоці. Як можна за весь час не сісти на поїзд і не приїхати за годину в Альбасете, щоб подивитися якийсь матч?" – обурився Зозуля в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

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Він також припустив, що Шевченко ображений на футболіста. "Значить, не підходжу під його стиль, не подобаюся йому. Може, він ображений на мене ще з часів "Динамо", що ми були конкурентами. Хоча мені тоді було 17 років. Може, Шевченко знає, що я говорю все, що думаю. Не прийду й не скажу, що я за те, щоб у збірній із українців один П’ятов грав, а решта – бразильці. Він прекрасно знає, що я проти цього всього", – підсумував Роман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Зозуля розповів про те, як відмовив Рінату Ахметову, який пропонував йому вражаючий контракт у донецькому "Шахтарі".

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Особи
Роман ЗозуляАндрій Шевченко
Тег
збірна України з футболу
Джерело
Джерело:"Динамоманія"
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