"Я суперника завалив, але..." Пятов пояснив епізод зі скандальним пенальті

Воротар "Шахтаря" Андрій Пятов прокоментував епізод з призначенням пенальті у матчі проти загребського "Динамо" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Андрій Пятов в матчі проти "Динамо" (Загреб)

"На повторах видно, що я суперника завалив, але вони не показують повного відео епізоду, де гравець спеціально блокує мене. Я судді говорив, що цей футболіст приходить спеціально у воротарський і навіть не дивиться на м'яч, а грає в голкіпера. Ну арбітр так вирішив, що ж. Просто я знаю, що перед цим противник стояв і грав мені в корпус, спеціально заважав", - зазначив Пятов, чиї слова цитує прес-служба "гірників".

За словами голкіпера, основна боротьба в групі ще попереду.

"Шахтар" - "Динамо" З. Епізод з призначенням пенальті

"Домашній матч із Загребом потрібно було вигравати. Ми завжди граємо на перемогу. Коли зрівняли, думав, що зможемо дотиснути, але також могли і пропустити. Наступний матч у Хорватії – це теж далеко не фінал. Ще багато поєдинків, нічого ще не вирішено. нам потрібно набирати максимум очок ", – сказав воротар "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня чемпіон України не зміг на своєму полі в Харкові обіграти загребське "Динамо".

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