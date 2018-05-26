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"Я попереджаю!" Шевченко сказав, кого точно не візьме до збірної України

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що футболісти, які хоч раз виявилися замішаними в договірних матчах, назавжди втратять дорогу в національну команду.

"Якщо хтось помилився, якщо хтось зробив протиправну річ, він повинен понести покарання. Навіть теоретично такі гравці не зможуть потрапити в збірну. І в майбутньому, молодь повинна знати: не зв'язуйтеся з такими речами. Я попереджаю всіх", - заявив Андрій Миколайович в ефірі передачі HARD з Влащенко на телеканалі ZIK.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розкрита велика схема договірних матчів, в яку були залучені 35 клубів з 10 областей, в тому числі п'ять команд представляють Прем'єр-лігу. У справі фігурують 320 осіб, задокументовано 57 доведених епізодів.

Читайте всі новини по темі "договірні матчі" на сайті "Обозреватель".

Тема
договірні матчі
Особа
футболіст Андрій Шевченко
Об'єкт
збірна України з футболу
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