Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко прокоментував ситуацію, в якій він нахамив поліцейським і був оштрафований на 17 тисяч грн за порушення карантину.

"Це був якийсь піар для журналістів. Нехай мені нададуть документи, а потім будемо розмовляти. У мене вже є адвокат, і я буду відстоювати себе в суді. Крім того, ніякого протоколу на руках у мене немає. Це була клоунада, поширили брехливу інформацію і втекли", – заявив Саленко в коментарі сайту Meta-ratings.com.ua.

Олег Саленко УНІАН

Він пояснив, що в футбол не можна грати в домашніх умовах, тому вони і вийшли на майданчик.

"Я стояв там, і я відповідаю за свої слова. Там бігали хлопці, грали в футбол. І мій син там теж бігав. Сподіваюся, цей дибілізм скоро закінчиться, і все буде нормально. Я не Саша Усик, який може займатися сам вдома, індивідуально. Футбол це гра на полі, на майданчику. Скоро все буде добре", – підсумував ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Саленко з матами влаштував скандал з київською поліцією, яка хотіла його оштрафувати за порушення карантину.

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