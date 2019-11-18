"Я не люблю, коли..." Роналду назвав причину свого демаршу

Нападник збірної Португалії і "Ювентуса" Кріштіану Роналду прокоментував свої заміни в останніх матчах "Юве", після яких ЗМІ заговорили про те, що 34-річний форвард втратив форму.

Кріштіану Роналду

"В останні три тижні я був не до кінця готовий. У мене не було ніякого конфлікту з тренером, але всі знають, що я не люблю, коли мене змінюють. Однак у моїх жестах після замін не було нічого негативного. Я намагався допомогти "Ювентусу", виступаючи з травмою. Я чудово розумію, чому Саррі (головний тренер "Ювентуса". – Ред.) зробив ці заміни. У цих двох матчах я почувався не дуже добре і не був готовий на 100 відсотків", – наводить слова Роналду Football Italia.

Нагадаємо, в матчах із "Локомотивом" у Лізі чемпіонів і з "Міланом" у чемпіонаті Італії Роналду був замінений. Це перший випадок за останні три роки, коли португальця змінюють у двох іграх поспіль. Крім того, у грі з "Міланом" багато хто помітив, що Кріштіану не потиснув руку наставнику своєї команди і відразу попрямував до роздягальні. Також, не дочекавшись закінчення поєдинку, португалець залишив межі стадіону.

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