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Я не бачив жодного контракту — Олександр Шовковський у бліц-шоу "Без гриму"

1.6тЧитати матеріал російською

Легендарний голкіпер, за біографією якого можна вивчити історію футбольного клубу "Динамо Київ" за чверть століття, перший воротар в історії футболу, який не пропустив жодного гола у серії післяматчевих пенальті на чемпіонаті світу, абсолютний рекордсмен за кількістю зіграних матчів за один клуб — Олександр Шовковський розповість Анні Буткевич у бліц-шоу "Без гриму" про те, як часто його зараз називають СаШо, який пропущений гол сниться йому у нічних кошмарах, якому алкогольному напою надає перевагу, з ким із "золотого складу" київського "Динамо" він дружить і який ЗСЖ-секрет допомагає залишатися у формі.

Не пропустіть 11 червня о 07:30 на ОbozTV

Я не бачив жодного контракту — Олександр Шовковський у бліц-шоу "Без гриму"

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