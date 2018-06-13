"Я майже ФІФА": Кадиров відповів Слепакову на "Рамзан пармезан"

Главі Чечні Рамзану Кадирову сподобалася пісня коміка Семена Слепакова "Олé-Олé-Олé!" про російську збірну з футболу.

Коментар з приводу пісні, за сюжетом якої він стає їхнім тренером, глава Чечні написав на своїй сторінці у "ВКонтакте".

"Мені пісня Семена сподобалася, я щиро посміявся, тільки ось моє слово твердіше каменю, а не сиру", - зазначив Кадиров.

Він заявив, що в Чечні немає проблем з почуттям гумору.

Кадиров заявив, що і у Слепакова з почуттям гумору "все відмінно".

На закінчення Кадиров запросив коміка в Грозний, щоб разом написати нову пісню.

Також глава Чечні опублікував вірш про те, як "відповідає на гумор Рамзан про Дзюбу, Єгипет і пармезан".

"І чітко лягає у відповіді строфа: в команді "Ахмат" я майже ФІФА. Дадуть вони фору будь-якому Пеле, якого чекаєш ти в сибірському селі", - написав Кадиров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в пісні Слепакова збірна РФ з Кадировим на чолі все одно програє з рахунком 0: 2 команді ОАЕ.