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"Я кайфую": Ракицький захопився Росією, згадавши "Донбас Арену"

2.2тЧитати матеріал російською

Український футболіст "Зеніта" Ярослав Ракицький коментуючи свій дебютний гол за пітерський клуб, підвів короткі підсумки свого виступу в команді "Газпрому".

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

"У мене все добре в Петербурзі, дуже подобається грати на "Газпром Арені". Радий, що навіть на товариські ігри ходить до 40 тисяч, для мене це вперше. Таке було тільки в Донецьку, коли ми на "Донбас Арені" грали. Я кайфую від російських уболівальників, спасибі їм", – сказав Ракицький в інтерв'ю клубній прес-службі.

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Замість збірної України: "Зеніт" з Ракицьким провалив товариський матч

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький підписав контракт з "Зенітом" в січні 2019 року. Федерація футболу України відреагувала на це, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.

Пізніше футбольний менеджер Вадим Шаблій заявив, що Ярослав усвідомлено вибрав російський "Зеніт". На думку агента, екс-футболіст "Шахтаря" розумів, що може втратити місце в національній команді України.

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Тема
чемпіонат Росії
Особа
Ярослав Ракицький
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Тег
ФК Зеніт
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