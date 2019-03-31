"Я кайфую": Ракицький захопився Росією, згадавши "Донбас Арену"

Український футболіст "Зеніта" Ярослав Ракицький коментуючи свій дебютний гол за пітерський клуб, підвів короткі підсумки свого виступу в команді "Газпрому".

Ярослав Ракицький

"У мене все добре в Петербурзі, дуже подобається грати на "Газпром Арені". Радий, що навіть на товариські ігри ходить до 40 тисяч, для мене це вперше. Таке було тільки в Донецьку, коли ми на "Донбас Арені" грали. Я кайфую від російських уболівальників, спасибі їм", – сказав Ракицький в інтерв'ю клубній прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький підписав контракт з "Зенітом" в січні 2019 року. Федерація футболу України відреагувала на це, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.

Пізніше футбольний менеджер Вадим Шаблій заявив, що Ярослав усвідомлено вибрав російський "Зеніт". На думку агента, екс-футболіст "Шахтаря" розумів, що може втратити місце в національній команді України.

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