"Я довго мовчав, але тепер це неможливо": 6 тез із інтерв'ю Ігоря Суркіса

Київське "Динамо" вдало завершило 2020-й рік. Команда Мірчі Луческу, який повернув її в Лігу чемпіонів, пробилася до плей-оф Ліги Європи, і перебуває на вершині турнірної таблиці Прем'єр-ліги.

Ці успіхи були досягнуті, незважаючи на спалах коронавірусу, від якого постраждали більш як півтора десятка футболістів, спірне суддівство, складну групу в ЛЧ, де суперниками киян були "Ювентус", "Барселона" і "Ференцварош" Сергія Реброва.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс в інтерв'ю клубному сайту оцінив результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, розповів про зустріч із Мірчею Луческу, а також звернувся до голови комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі.

"Динамо" посіло третє місце в групі ЛЧ з "Барселоною" і "Ювентусом".

OBOZREVATEL зібрав шість головних тез із інтерв'ю боса "Динамо":

ПРО МАТЧІ З "БРЮГГЕ" В 1/16 ФІНАЛУ ЛЕ

– З огляду на те, що ми були несіяними під час жеребкування, і те, що із самого початку було відомо про перший матч удома, ми отримали нормального суперника. Дуже хочеться, щоб до домашнього матчу проти "Брюгге" на стадіон повернулися наші вболівальники. За їхньої присутності зовсім інший настрій у команди, зовсім інша емоційна складова самої гри.

Повертаючись до "Брюгге", хочу зазначити, що це серйозний опонент, який двічі обіграв "Зеніт" у Лізі чемпіонів і двічі зіграв унічию з "Лаціо". Їхній другий матч проти римлян я дивився, бельгійці навіть у меншості були близькими до перемоги.

Але у нас є свої козирі. Я дуже сподіваюся, що Містер зуміє підготувати команду до цього протистояння. Єдиний козир суперника, який ми не зможемо нейтралізувати, –це ігрова практика. У Бельгії чемпіонат після паузи поновиться в середині січня, а значить, що "Брюгге" підійде до матчу з "Динамо", маючи ігрову практику.

Ігор Суркіс і Мірча Луческу. ФК "Динамо" Київ

ПРО ТРАНСФЕРИ

– У неділю у нас була багатогодинна зустріч із Мірчею Луческу. Ми обговорили всі питання, пов'язані з підготовкою "Динамо", з трансферною політикою тощо. Це була продуктивна і конструктивна розмова, я можу розповісти про її деталі.

Щодо трансферної політики Мірча Луческу сказав дуже влучну і правильну фразу: "Якщо хочете результатів прямо зараз, то треба підсилювати команду. Якщо готові почекати, то чекати доведеться рік".

Але так влаштовані люди, і керівництво клубу, і вболівальники, що всі хочуть результат тут і зараз. Тому ми зійшлися на тому, що ті позиції, які потребують підсилення, ми будемо посилювати. Робота в цьому напрямі ведеться, працює селекційна служба, і ми докладемо всіх зусиль, аби наша команда вийшла на новий якісний рівень.

Але відразу хочу сказати, що купувати гравців для кількості ми точно не будемо. У нас багато талановитої молоді й немає сенсу брати футболістів, які прямо зараз не зроблять "Динамо" краще.

ПРО ЖУРНАЛІСТІВ

– Тривалий час ми не спілкувалися з телеканалами "Футбол" і, як бачимо зараз, мали рацію. У якийсь момент нас примирила пандемія COVID-19, ми пішли назустріч цим каналам заради самого футболу. Заради того, щоб у непростий час люди об'єднувалися, отримували достовірну футбольну інформацію і жили хоч і без самого футболу, але не в інформаційному вакуумі.

Але зараз ситуація така, що директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов дозволяє собі домисли щодо "Динамо", і це абсолютно його не прикрашає. Це стосується, насамперед, інформації про те, що я покликав Євгена Краснікова назад допомогти нашому клубу в трансферній роботі. Востаннє ми спілкувалися з Євгеном у мій День народження (22 листопада), коли він зателефонував і привітав мене. Про футбол ми не спілкувалися останні три місяці, відтоді, як Красніков пішов із "Динамо" у свій новий проєкт ФК "Метал".

Повертаючись до інформації Денисова, я би хотів сказати таке. Якщо журналісти каналів "Футбол" беруть у мене інтерв'ю, а це відбувається регулярно, і я йду їм назустріч, то поставте мені просте запитання: "Коли ви востаннє зустрічалися або розмовляли з Євгеном Красніковим"?

Виходить неправильна і непрофесійна ситуація. Після кожного мого інтерв'ю з'являються домисли і якась додаткова інформація, про яку мене ніхто не запитує. Тому я офіційно заявляю, що якщо канали "Футбол" хочуть з нами співпрацювати, то нехай перестануть займатися дезінформацією. "Динамо" – це відкритий клуб, ми готові до співпраці з усіма ЗМІ, які професійно і чесно виконують свою роботу. Це єдиний критерій і вимога з нашого боку. А якщо хтось буде складати про "Динамо" неправдиві історії, то ми обійдемося без спілкування з такими ЗМІ.

Віктор Циганков святкує гол у ворота "Ференцвароша".

ПРО МОЛОДИХ ГРАВЦІВ "ДИНАМО"

– У складі команди грає багато вихованців клубної школи, вони вже доросли і до національної збірної, навіть якщо взяти до уваги обставини їхнього дебюту.

18-річний Ілля Забарний грає в основі "Динамо" і збірної України – це ж не випадковість. Важливо, щоб наша молодь не зупинялася у своєму розвитку, продовжувала прогресувати і рости. Забарний, Попов, який уже як старожил команди у 21 рік, Миколенко, по-новому розкрився Шапаренко...

Віктор Циганков на початку сезону через травму не міг проявити себе, але потім вийшов на свій звичний рівень і забив 10 голів у першій частини сезону, хоча це ще далеко не найкращий його футбол! Я би сказав, що він демонструє відсотків 60 свого потенціалу.

Так, не виходить у Влада Супряги. Але йому треба знайти впевненість, забити кілька голів. Супрязі важливо зосередитися на "Динамо" і голах за нашу команду, а не думати про інозмений клуб. Без успішної гри тут його ніхто не чекатиме в сильній західній команді. У нас перспективна і молода команда, якій є куди рости.

ПРО СУДДІВСТВО В УПЛ

– Судді можуть помилятися, це частина футболу. Але суддівство повинно бути послідовним, і неможливо в одному і тому ж матчі за однакові порушення давати різні покарання! Якщо арбітр вирішив, що Шепелєв заслуговував отримати червону картку, то за такий самий фол на Шапаренку він ще до перерви мав вилучати Селезньова! Це ж аналогічні ситуації.

Я довго мовчав, але тепер це вже просто неможливо. Впровадження VAR дало українським арбітрам нові можливості. Наприклад, вони дивляться повтори, коли їм заманеться, а схожі ситуації на користь іншої команди навіть не переглядають. Якщо брати матч із "Колосом", якби Мірча Луческу не влаштував демарш із виходом на поле, то головний арбітр і суддя VAR продовжили б своє свавілля. По-іншому я це назвати не можу.

Нам не потрібна допомога арбітрів, ми хочемо одного – послідовного і чесного суддівства. Яке б дозволяло командам грати у футбол, а не весь матч розбиратися з суддями або переглядати повтори. У нас як тільки важливий матч – Монзуль у полі, Романов арбітр VAR. І постійно якісь помилки і незрозумілі рішення. Тут навіть справа не в матчі з "Колосом".

У нас судді спочатку накоять справ на користь однієї команди, потім злякаються того, що натворили і починають шукати, як би їм тепер на користь іншої команди насвистіти. Це ж ненормально! Ця непослідовність не дає можливості нормально грати у футбол. Гравці готуються, працюють на тренуваннях, потім виходять на поле, а там одне рішення гірше за інше.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЛУЧАНО ЛУЧІ

– У вас є час, є зимова перерва, ви можете провести роботу з арбітрами, щоб вони додали в професіоналізмі й правильності ухвалення рішень. В Асоціації футболу повинні розуміти, що ставлення до всіх клубів має бути однаковим. Гравці все бачать і все розуміють

Дайте нам чесні й конкурентні умови, і не треба нікого тягнути за вуха до чемпіонства. Свого часу подібне говорили з табору "Шахтаря" і, як їм здається, їх почули. Тепер таке скажемо й ми. Емоції вщухли, є час, щоб переглянути зроблені помилки і зробити висновки. Подивіться, пане Лучано Лучі, наприклад, червоні картки Мораеса і Забарного. Подивіться, що вони просто посковзнулися на важкому для гри мокрому газоні, впали і нікому не хотіли завдати травми.

Шепелев отримав червону картку в грі з "Колосом". ФК "Динамо" Київ

Донесіть до ваших суддів, що не треба розмахувати червоними картками у кожному підозрілому випадку. Подивіться, за що вилучили Шепелєва, почитайте, що з цього приводу сказали відомі італійські та англійські арбітри. Подивіться на червону картку гравцеві "Колоса", якої і близько не було. Кому потрібна така гра?!

Ми більше не будемо мовчати і дивитися, як судді творять свавілля на футбольному полі. Високооплачуваний куратор суддівства повинен навести порядок і гарантувати однакові умови для всіх команд УПЛ. Для цього у нього є і час, і можливості. Президенти клубів вкладають у футбол мільйони доларів, розвивають інфраструктуру, дають робочі місця, утримують академії, дитячі та молодіжні склади, а потім змушені спостерігати, як їхні команди вбивають і знущаються із самої суті гри.

Просто дайте нам і нашим суперникам можливість чесно грати у футбол!