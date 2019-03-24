"Я більше не футболіст": Шевченко зіткнувся з найбільшими труднощами в житті

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зізнався, яку найбільшу трудність відчуває зараз в житті.

Андрій Шевченко

"Найбільша складність з якою я стикаюся, це змусити людей зрозуміти, що я більше не футболіст. Я – тренер. Я відчуваю себе тактиком на 100 відсотків. Я думаю, розраховую, дію зовсім інакше, ніж це було раніше. Зараз у мене більше думок, доводиться менше спати", – розповів Шевченко в інтерв'ю Football Italia.

Раніше Шевченко заявив, що в національній команді України він мало часу приділяє персональної роботі з гравцями.

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