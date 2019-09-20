Головна Новини
20 вересня • оновлено в 11:26
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Я б не хотів": Суркіс розповів, чого побоюється з "Динамо" Михайличенка

574 Читати матеріал російською

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс підбив підсумок стартовій зустрічі команди в груповому раунді Ліги Європи, в якій "біло-сині" в кінцівці змогли здобути перемогу над "Мальме".

"Ця перемога важлива, перш за все, в психологічному плані. Навіть по першому тайму було видно, який тягар відповідальності лежить на футболістах. Скажу відверто, навіть я відчував напругу, яка була в роздягальні і на футбольному полі в першому таймі. У другому таймі команда довела, що вона може грати в футбол, може затиснути суперника", - сказав Ігор Суркіс, чиї слова цитує dynamo.kiev.ua.

"Динамо" вирвало перемогу над "Мальме" в Лізі Європи

"Динамо" вирвало перемогу над "Мальме" в Лізі Європи

ФК "Динамо"

За словами президента клубу, у команди була низка безвиграшних матчів, але цей складний період позаду.

"Багато хто говорить, що після зміни тренера колектив може видати кілька матчів на емоційному підйомі. Але я б не хотів, щоб це було на емоційному підйомі, а потім команда почала б не прогресувати, а регресувати. Ми перетерпіли цей складний період і, я сподіваюся, завдяки цій перемозі, команда налаштується на наступні поєдинки в чемпіонаті і буде радувати уболівальників хорошим якісним футболом", - зазначив президент "Динамо".

Новини
"Не можна було жертвувати": Михайличенко прокоментував перемогу "Динамо" в Лізі Європи

Він також додав, що в футболі головне - результат.

"Щоб ми не говорили, скільки б моментів ні створили біля воріт суперника, але якби ми сьогодні не виграли, і у вболівальників, і у команди, і у мене була б незадоволеність. Команда виграла, потрібно 15 хвилин посвяткувати в роздягальні і готуватися на матч проти "Ворскли". Я підтримую Михайличенка і хотів би, щоб і вболівальники теж вірили в те, що у Михайличенка все вийде. Якщо будуть вірити вболівальники, йому буде легше працювати", - заявив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" здобуло перемогу в Лізі Європи, довівши до сліз Михайличенка.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Особа
Ігор Суркіс
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel