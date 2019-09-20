"Я б не хотів": Суркіс розповів, чого побоюється з "Динамо" Михайличенка

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс підбив підсумок стартовій зустрічі команди в груповому раунді Ліги Європи, в якій "біло-сині" в кінцівці змогли здобути перемогу над "Мальме".

"Ця перемога важлива, перш за все, в психологічному плані. Навіть по першому тайму було видно, який тягар відповідальності лежить на футболістах. Скажу відверто, навіть я відчував напругу, яка була в роздягальні і на футбольному полі в першому таймі. У другому таймі команда довела, що вона може грати в футбол, може затиснути суперника", - сказав Ігор Суркіс, чиї слова цитує dynamo.kiev.ua.

"Динамо" вирвало перемогу над "Мальме" в Лізі Європи ФК "Динамо"

За словами президента клубу, у команди була низка безвиграшних матчів, але цей складний період позаду.

"Багато хто говорить, що після зміни тренера колектив може видати кілька матчів на емоційному підйомі. Але я б не хотів, щоб це було на емоційному підйомі, а потім команда почала б не прогресувати, а регресувати. Ми перетерпіли цей складний період і, я сподіваюся, завдяки цій перемозі, команда налаштується на наступні поєдинки в чемпіонаті і буде радувати уболівальників хорошим якісним футболом", - зазначив президент "Динамо".

Він також додав, що в футболі головне - результат.

"Щоб ми не говорили, скільки б моментів ні створили біля воріт суперника, але якби ми сьогодні не виграли, і у вболівальників, і у команди, і у мене була б незадоволеність. Команда виграла, потрібно 15 хвилин посвяткувати в роздягальні і готуватися на матч проти "Ворскли". Я підтримую Михайличенка і хотів би, щоб і вболівальники теж вірили в те, що у Михайличенка все вийде. Якщо будуть вірити вболівальники, йому буде легше працювати", - заявив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" здобуло перемогу в Лізі Європи, довівши до сліз Михайличенка.

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