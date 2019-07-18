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"Взяли Верховну Раду": клуб УПЛ розповів про загрозу

2.6т Читати матеріал російською

Віце-президент ФК "Маріуполь" Андрій Санін розповів про провал голосування клубів Прем'єр-ліги за створення єдиного телепулу УПЛ.

"Юридично телепул є. Де-юре - є, де-факто - ні. Більша кількість клубів проголосувала за телепул, але клуби, які проти, судячи з усього, готові не пускати знімальні групи до себе на стадіон. Ми боїмося цього. "Маріуполь" - за єдиний пул. Ми за розвиток українського футболу і нормальне майбутнє", - зазначив Андрій Санін, чиї слова передає "Трибуна".

Андрій Санін

Андрій Санін

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Проблемы с внедрением VAR в УПЛ: обзор спортивных СМИ

Як зазначив віце-президент "Маріуполя", до сих пір невідомо, як Телепул буде працювати на практиці.

"Боюся, як би це взагалі не дійшло до абсурду. В залі було таке відчуття, що взяли Верховну Раду і притягли сюди. В Будинку футболу повинні вирішуватися футбольні питання. Але звучала чиста демагогія, загрози Третьої світової війни, матч смерті, матч ненависті. Абсурд", - додав Санін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-тренер "Динамо", "Іллічівця", "Ворскли" Микола Павлов висловився про вибори в Україні.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Маріуполь
Тег
ФК Маріуполь
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Newberry Lesley
Newberry Lesley
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