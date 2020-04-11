Головна Новини
11 квітня • оновлено в 18:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Вважають селюками і бандерівцями": Рустам Худжамов назвав проблему України

10.1т
Читати матеріал російською

Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота "Маріуполя" Рустам Худжамов, впевнений, що спілкування українською мовою дуже важливо для нашого виживання як нації, але є складність.

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

Динамо від Шурика

"Проблема, що в нашій країні вважають селюками українців за те, що ми розмовляємо українською. Розмовляючи українською, ми стаємо селюками, стаємо бандерівцями. Чимось таким не надто хорошим, хоча ми розмовляємо на своїй рідній землі рідною мовою. Я з села під Києвом, розмовляв українською, коли приїхав в команду. Нас зібрали, віддали в одну школу недалеко від бази "Динамо" на Нивках. коли я переходив на українську, мені говорили: "Фу, селюк". на початку 90-х всі хотіли відокремитися від цього", - цитує Худжамова tribuna.com.

Раніше Худжамов заявив, що у наших футболістів великі проблеми з українською мовою. На думку спортсмена багато хто використовує суржик і це справжній жах.

Кормі того, Худжамов розкритикував нинішній склад Верховної Ради.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Рустам Худжамов
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
5
18
Смішно
24
Цікаво
33
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
На мове хрюкают только селюки из галичины
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Почему "считают селюками?" Селюки они и есть...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Гутко Володимир
Гутко Володимир
Селюк он и в футболе Селюк )
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • В Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19. Буде готова через 90 днів

  • У людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів, виявлено патологію

  • Як коронавірус передається в супермаркеті: наочне відео

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.50 Сделать ставку
FURIA
VS
Evil Genuises
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
Endpoint
VS
North
Победа North c форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Heretics
VS
NaVi Junior
Победа Heretics с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
pro100
VS
Nemiga
Победа Nemiga
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
SKADE
VS
Sprout
Победа SKADE с форой в +2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
BIG
VS
Virtus.pro
Победа BIG с форой в -1,5 карты
2,47 Сделать ставку