Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота "Маріуполя" Рустам Худжамов, впевнений, що спілкування українською мовою дуже важливо для нашого виживання як нації, але є складність.

Рустам Худжамов Динамо від Шурика

"Проблема, що в нашій країні вважають селюками українців за те, що ми розмовляємо українською. Розмовляючи українською, ми стаємо селюками, стаємо бандерівцями. Чимось таким не надто хорошим, хоча ми розмовляємо на своїй рідній землі рідною мовою. Я з села під Києвом, розмовляв українською, коли приїхав в команду. Нас зібрали, віддали в одну школу недалеко від бази "Динамо" на Нивках. коли я переходив на українську, мені говорили: "Фу, селюк". на початку 90-х всі хотіли відокремитися від цього", - цитує Худжамова tribuna.com.

Раніше Худжамов заявив, що у наших футболістів великі проблеми з українською мовою. На думку спортсмена багато хто використовує суржик і це справжній жах.

Кормі того, Худжамов розкритикував нинішній склад Верховної Ради.

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