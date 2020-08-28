Вукоєвич про роботу з Луческу: тепер ясно, чому він отримує мільйони

Тренер-селекціонер київського "Динамо" Огнен Вукоєвич захопився роботою Мірчі Луческу в столичному клубі.

В інтерв'ю vecernji.hr Вукоєвич відзначив професіоналізм румунського фахівця, який зміг домогтися перемоги в Суперкубку з клубом, який очолив усього кілька тижнів тому.

"Тепер мені ясно, чому він отримує мільйони на восьмому десятилітті свого життя і чому його перехід у "Динамо" після багатьох років у "Шахтарі" викликав таку істерію і стільки суперечок по всій Україні. Особливо бурхливо, звичайно, відреагували ультрас, найлютішi вболівальники "Динамо", але після перемоги в Суперкубку стало простіше", – заявив хорват.

Вукоєвич додав, що після перемоги в Суперкубку провів всю ніч за розмовою з Мірчею Луческу.

Раніше Вукоєвич розповів, що першим із перемогою в Суперкубку України його привітав Даріо Срна. Динамівець зазначив, що вони з Даріо часто проводять час разом, незважаючи на суперництво на футбольному полі.