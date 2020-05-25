Легендарний наставник "Шахтаря" Мірча Луческу заявив, що "гірники" втратили три роки, оскільки молоді гравці не розвивалися під керівництвом португальця Паулу Фонсека.

"Протягом трьох років, коли командою керував Фонсека, молоді гравці не просувалися вперед. А тепер, навіть сьогодні, дивився товариський матч (проти "Руху" – Ред.) і побачив, що вони дуже зацікавлені. Я впевнений, що через рік-два у нас буде така ж сильна команда. Зараз всі молоді футболісти хороші: Тете, Соломон, Додо. Їм усім потрібно дати грати", – сказав Луческу в ефірі передачі "Великий футбол".

Мірча Луческу UA-Football

Нагадаємо, що Фонсека був наставником "Шахтаря" з 2016 по 2019 рік. За цей час він по три рази виграв українську Прем'єр-Лігу і Кубок України, а перед сезоном 2019/20 португалець перейшов в італійську "Рому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу увійшов до трійки найкращих тренерів сучасності.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!