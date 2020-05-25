Головна Новини
25 травня • оновлено в 12:30
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Втратив три роки": Луческу розкритикував екстренера "Шахтаря" Фонсеку

Читати матеріал російською

Легендарний наставник "Шахтаря" Мірча Луческу заявив, що "гірники" втратили три роки, оскільки молоді гравці не розвивалися під керівництвом португальця Паулу Фонсека.

"Протягом трьох років, коли командою керував Фонсека, молоді гравці не просувалися вперед. А тепер, навіть сьогодні, дивився товариський матч (проти "Руху" – Ред.) і побачив, що вони дуже зацікавлені. Я впевнений, що через рік-два у нас буде така ж сильна команда. Зараз всі молоді футболісти хороші: Тете, Соломон, Додо. Їм усім потрібно дати грати", – сказав Луческу в ефірі передачі "Великий футбол".

Мірча Луческу

Мірча Луческу

UA-Football

Нагадаємо, що Фонсека був наставником "Шахтаря" з 2016 по 2019 рік. За цей час він по три рази виграв українську Прем'єр-Лігу і Кубок України, а перед сезоном 2019/20 португалець перейшов в італійську "Рому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу увійшов до трійки найкращих тренерів сучасності.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Паулу Фонсека Мірча Луческу
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • Імунолог пояснив, як літо "вдарить" по COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Айнтрахт
VS
Фрайбург
Победа Айнтрахта с форой (0)
1.57 Сделать ставку
Байер
VS
Вольфсбург
Победа Байера
1.72 Сделать ставку
Вердер
VS
Боруссия М
Инд. тотал Вердера больше 1
1.85 Сделать ставку
Регенсбург
VS
Нюрнберг
Обе забьют
1.70 Сделать ставку
fnatic
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
1WIN
Победа Virtus.pro с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
Winstrike
VS
Espada
Победа Winstrike
1.50 Сделать ставку
forZe
VS
NaVi Junior
Победа NaVi Junior с форой в +1,5 карты
1.87 Сделать ставку
FURIA
VS
Chaos
Победа FURIA с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Боруссия Д
VS
Бавария
Боруссия Д не проиграет
2.02 Сделать ставку