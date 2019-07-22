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"Втратили кращого": українець з "Брюгге" оцінив найближчого суперника "Динамо" в Лізі чемпіонів

1.7т Читати матеріал російською

Нещодавно "Динамо" дізналося свого першого суперника по відбору Ліги чемпіонів - кияни зіграють з бельгійським "Брюгге".

І хоча "Динамо" з "Брюгге" ніколи не перетиналися, обидва клуби пов'язує і називає "своїми" один з перших українців у бельгійському футболі Сергій Серебренников. Ще в 2002-му Серебренніков перебрався з Києва в Брюгге, після чого вже ніколи не залишав Бельгію у своїй футбольній кар'єрі.

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Після добротної ігрової та невеликої тренерської кар'єри в Бельгії Сергій продовжує працювати в бельгійському футболі, і багато в чому завдяки його зусиллям в місцевий "Генк" потрапив один з кращих нинішніх українських гравців - Руслан Малиновський. Тепер же Серебренникову випала можливість побачитися і з "Динамо", хоча сам функціонер зізнається, що не хотів бачити зустріч киян з "Брюгге" вже зараз.

Сергій Серебренніков

Сергій Серебренніков

dynamo.kiev.ua

"На сьогоднішній день "Брюгге", напевно, один з найбільш стабільних клубів Бельгії. Так, кругом проходять зміни, але у "Брюгге" як політика клубу, так і кістяк команди стабільні. Хоча цього літа у них став новий тренер - Філіп Клемент, який в минулому сезоні привів "Генк" до чемпіонства. Це, напевно, і є головне літнє придбання клубу на даний момент", - говорить Серебренников.

Разом з іншими цього літа в команду прийшов і український гравець - фланговий захисник "Шахтаря" Едуард Соболь, якого вже чимало виділяють в світлі перспективи на наступний сезон.

"Так, вони вже зробили і деякі трансфери, але втратили ключового нападника Уеслі, який був проданий в "Астон Віллу" за велику суму. Крім цього залишив команду і центрбек Денсфіл. А пару чоловік знаходяться в так званому "листі очікування". Але це не означає, що "Брюгге" ослаб - в цілому лідери збережені, а клуб вже зробив непогані придбання. Є новий центральний захисник з чеської "Славії" Делі, а також наш Едуард Соболь", - аналізує Сергій.

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За словами Серебренникова, разом з новим тренером команду чекають і пристойні зміни, в тому числі й у схемі гри.

"В цілому можна сказати, що зараз "Брюгге" проходить певний етап зміни - новий тренер починає свою роботу, є і нові гравці. Клемент вже кардинально змінив схему гри - з 3-5-2 в 4-3-3. Тобто, напевно тренер хоче бачити такий же футбол, як був у нього в "Генку" - атакуючий і різноманітний. Але це не означає, що "Брюгге" зараз відразу побіжить вперед з "шашками наголо". Клемент - тренер хоч і молодий, але вже перевірений боєць з чималим досвідом великих матчів", - говорить екс-гравець "Брюгге".

Едуард Соболь

Едуард Соболь

twitter.com/ClubBrugge

"Мені здається, команда ще не укомплектована в тому вигляді, в якому "Брюгге" бачить себе через пару місяців. Проте, вже зараз "Брюгге" є дуже добротним колективом на євроарені та складе з "Динамо" відмінне протистояння", - упевнений Серебренников.

Поки Серебренников не передрікає перемоги комусь конкретно, але шкодує, що ці дві команди зустрілися в єврокубках вже зараз, в 3-му раунді кваліфікації.

"Це два моїх клуби, з якими я до сих пір підтримую добрі стосунки. Зрозуміло, в першу чергу у мене на обличчі прослизнула посмішка. І не хотілося б, щоб "Динамо" та "Брюгге" перетнулися на такій ранній стадії кваліфікації, а обидва пройшли в груповий турнір. Але це футбол, волею долі трапляється всяке. Але з іншого боку це будуть відмінні цікаві ігри, які як в Бельгії, так і в Україні мені хотілося б побачити наживо", - підсумував українець.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" на внесло в заявку на сезон свого новачка та одного з ключових гравців збірної України.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Ліга чемпіонів українці за кордоном жеребкування
Особи
Руслан Малиновський Едуард Соболь Олександр Хацкевич
Теги
ФК Динамо Київ ФК Брюгге ФК Генк
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