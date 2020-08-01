Вся Європа не любить Росію, – одноклубник Ракицького

Нападник петербурзького "Зеніту" Артем Дзюба, який виступає разом з українцем Ярославом Ракицьким, критично висловився про суддівство російських клубів в ервокубках, передає видання "Фонтанка".

Він зазначив, що в Лізі чемпіонів і Лізі Європи арбітри занадто строго судять команди з Росії.

"От кажуть, що нас в Росії так чарівно судять, і ось вам за це в Лізі чемпіонів. Треба розуміти, що в єврокубках нас відверто недолюблюють судді. Вся Європа не любить Росію. Це правда, це даність", – заявив форвард.

Раніше Дзюба прямо на полі обматюкав нападника "Крил Рад" Максима Глушенкова.

На 63-й хвилині після призначеного пенальті у ворота самарського клубу Глушенков бутсою спеціально псував газон "Газпром Арени" в районі 11-метрової позначки. За задумом Максима, це завадило б Дзюбі забити з точки.