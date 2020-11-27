Встановлено причину смерті Марадони: спортивні підсумки 26 листопада

Розтин встановив причину смерть легендарного Дієго Марафон, а адвокат аргентинця розповів про халатність медиків.

Крім того, легенда "Динамо" Олег Лужний різко висловився щодо технічної поразки збірної України в Лізі націй.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 26 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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