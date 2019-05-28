"Усіх трясе": тренер України U-20 впав у ступор після матчу чемпіонату світу з футболу

Головний тренер збірної України U-20 з футболу Олександр Петраков поскаржився на нервозність своїх підопічних у матчах чемпіонату світу-2019.

За словами наставника "жовто-синіх", він не впізнає багатьох своїх гравців, а в зустрічі з Катаром, яка напередодні завершилася надважкою перемогою наших хлопців, це відчувалося особливо.

"Так, я очікував такої гри в цьому матчі. Я передбачав, що він вийде дуже важким. У нас знову багато чого не виходило. У нас хлопці грають в українській Прем'єр-лізі, а тут м'яч зупинити не можуть, у всіх ноги колотяться, усіх трясе. Просто не впізнаю багатьох людей. Незрозуміло для мене... Єдине, що мене влаштовує, – це результат. Все інше – ні", – сказав Петраков на післяматчевій прес-конференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Петраков психанув після матчу з Катаром через питання журналіста про різницю у грі команди порівняно з матчем із командою США.

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