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"Все зіпсував": головний невдаха фіналу Ліги чемпіонів зробив відверте зізнання

5.2тЧитати новину російською

Головний невдаха фіналу Ліги чемпіонів воротар "Ліверпуль" Лоріс Каріус зізнався, що не спав більше доби після програшу в Києві мадридському "Реалу". За словами німецького футболіста, він все ще не може оговтатися від фіаско в матчі на НСК "Олімпійський".

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"Чесно кажучи, я все ще не спав. Моменти гри знову і знову повторюються в моїй голові. Мені нескінченно шкода моїх партнерів, фанатів та персонал клубу. Я знаю, що все зіпсував двома помилками. Спасибі нашим неймовірним шанувальникам, які приїхали до Києва і підтримали мене навіть після гри. Я не сприймаю це як належне, просто це ще раз демонструє те, яка у нас велика сім'я", - написав Каріус на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі затролили Лоріса Каріус після фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонівРеал - Ліверпуль
Об'єкт
ФК Ліверпуль
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