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"Все влаштовує": футбольний агент висловився про Ракицького

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Футбольний менеджер Вадим Шаблій заявив, що український захисник Ярослав Ракицький усвідомлено вибрав російський "Зеніт". На думку агента, екс-футболіст "Шахтаря" розумів, що може втратити місце в національній команді України.

"Ситуація по Ракицькому і збірної України передбачувана. Він сам розумів, що не викликатиметься до збірної України. Така ситуація в країні, і він про це знав. Але йому там все подобається, все влаштовує", - цитує Шаблія Спорт-Експрес.

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Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

ФК Зеніт

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в січні 2019 року Ракицький підписав контракт з пітерським "Зенітом". Федерація футболу України відреагувала на цей інцидент, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.

Перед стартовими матчами національної команди України в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Португалії та Люксембургу головний тренер збірної Андрій Шевченко оголосив склад, в якому був відсутній виступаючий в Росії футболіст.

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Особи
Ярослав РакицькийВадим Шаблій
Теги
збірна України з футболуФК Зеніт
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка заявил, что ему не хватает защитника Ярослава Ракицкого, который не вызывается в национальную команду после перехода в санкт-петербургский «Зенит». Слова футболиста приводит Tribuna.com. Коноплянка сказал, что связывался с Ракицким. Также он отметил, что знает его сильные качества как защитника, а также подчеркнул, что Ракицкий сам сделал свой выбор, перейдя в «Зенит». «Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты», — заявил Коноплянка.
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