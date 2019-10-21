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21 жовтня • оновлено в 20:15
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"Все складніше": тренер "Шахтаря" зробив зізнання перед матчем Ліги чемпіонів

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Лідер донецького "Шахтаря" бразилець Ісмаїлі зможе взяти участь в поєдинку третього туру Ліги чемпіонів із загребським "Динамо".

При цьому наставник "гірників" Луїш Каштру зазначив, що в складі його команди може статися кадрова ротація, а вибір стартових 11 гравців з кожною грою викликає все більші труднощі.

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"Все складніше": тренер "Шахтаря" зробив зізнання перед матчем Ліги чемпіонів

"Ісмаїлі? Він готовий до гри і тренувався в загальній групі. Як я і говорив, у команди є стартовий склад. Але не потрібно забувати й про резерв, який також працює і старається. Я дуже задоволений своїми хлопцями, я вже проводив ротацію і мої підопічні показували себе дуже добре. Мені все складніше і складніше вибирати склад на гру, але ж це ж добре. Головне, щоб хлопці показували хороший футбол", – цитує португальського фахівця Football.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери опублікували прогноз на матч "Шахтар" – "Динамо" Загреб в третьому турі Ліги чемпіонів.

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Теми
Шахтар – Динамо Загреб Ліга чемпіонів
Особа
Луїш Каштру
Теги
ФК Шахтар Динамо Загреб
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