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27 січня • оновлено в 16:45
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"Все подобається": Лунін поділився захопленням від гри за "Ов'єдо"

1.1т
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Український голкіпер Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за "Ов'єдо" в іспанській Сегунді, заявив, що йому все подобається в новій команді.

"Мені дійсно все подобається в "Ов'єдо", але найголовніше в тому, що тренер мені довіряє, а я намагаюся віддячити йому за це на полі. Я хочу продовжувати грати та допомагати команді. Немає межі досконалості. Я хочу розвиватися щодня", – розповів Лунін в інтерв'ю агентству La Voz de Asturias.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

112.International

Українець провів вже три матчі за новий клуб, що на один більше, ніж за всю першу половину сезону, яку він провів у "Вальядоліді". В останньому поєдинку його команді вдалося здобути виїзну нічию проти "Жирони" (1:1), яка в минулому році виступала в іспанській Примері, а наш голкіпер відзначився кількома хорошими сейвами.

Варто відзначити, що за підсумками 25-го туру "Ов'єдо" опустився в зону вильоту та відстає від безпечного 18-го місця на 1 очко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, невдала оренда голкіпера збірної України Андрія Луніна змусила "Реал" піти на створення спеціального клубного відділу.

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Особа
Андрiй Лунiн
Тег
Реал Ов'єдо
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