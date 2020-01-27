"Все подобається": Лунін поділився захопленням від гри за "Ов'єдо"

Український голкіпер Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за "Ов'єдо" в іспанській Сегунді, заявив, що йому все подобається в новій команді.

"Мені дійсно все подобається в "Ов'єдо", але найголовніше в тому, що тренер мені довіряє, а я намагаюся віддячити йому за це на полі. Я хочу продовжувати грати та допомагати команді. Немає межі досконалості. Я хочу розвиватися щодня", – розповів Лунін в інтерв'ю агентству La Voz de Asturias.

Андрій Лунін 112.International

Українець провів вже три матчі за новий клуб, що на один більше, ніж за всю першу половину сезону, яку він провів у "Вальядоліді". В останньому поєдинку його команді вдалося здобути виїзну нічию проти "Жирони" (1:1), яка в минулому році виступала в іспанській Примері, а наш голкіпер відзначився кількома хорошими сейвами.

Варто відзначити, що за підсумками 25-го туру "Ов'єдо" опустився в зону вильоту та відстає від безпечного 18-го місця на 1 очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, невдала оренда голкіпера збірної України Андрія Луніна змусила "Реал" піти на створення спеціального клубного відділу.

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