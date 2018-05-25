"Все неправильно": знаменитий футболіст "Ліверпуля" оголосив бойкот фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Знаменитий футболіст англійського "Ліверпуля" Будевейн Зенден відмовився їхати на фінал Ліги чемпіонів до Києва. На думку екс-гравця національної збірної Нідерландів, Європейський футбольний Союз зробив все, щоб відбити бажання фанатів відвідати столицю України.

"Мене не буде на заході. Ціни шалені, готелі божевільні. Тому я не поїду туди. Все зроблено неправильно. Фінал має бути для уболівальників. Повертаючись до цього питанню, у вас має бути розподіл 50 на 50 на стадіоні - одна половина повинна була бути білої, а друга червоною", - наводить слова Зендена Daily Star .

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер англійського Ліверпуля Джо Андерсон захопився роботою свого колеги з Києва Віталія Кличка, який вирішив проблему з прильотом на фінал Ліги чемпіонів англійських уболівальників.